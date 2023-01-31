Цены на ноутбуки в России сократились до 30% из-за перенасыщения рынка

Цены на ноутбуки в России упали на 30% из-за перенасыщения рынка товаром. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на мнение экспертов и участников рынка.

На российском рынке ноутбуков возник переизбыток — к началу 2023 года предложение превысило спрос. В результате цены на многие модели и бренды начали снижаться. Выборочная проверка показала, что на часть моделей цены действительно снизились. Причем скидка на ряд моделей составила от 15 до 30%.

По словам руководителя направления «Ноутбуки» компании diHouse Романа Овсиенко, в прошлом году основную часть времени на рыке был дефицит товара. Однако ситуация резко изменилась ближе к концу года, поэтому сейчас можно наблюдать перенасыщение рынка. При этом самые большие изменения произошли в сегменте игровых ноутбуков, где стоимость некоторых моделей в моменте падала на 30%.

Аналитики посчитали, что в конце января средний размер дисконта на ноутбуки составил около 25%. Все это происходит из-за того, что уже действующие бренды из Китая стали активнее продвигать свои бренды, а новые участники устремились на рынок, вследствие чего усилилась конкуренция.

18 января из нового отчета компании «Ситилинк» стало известно, что самыми продаваемыми брендами ноутбуков в России в 2022 году были Asus, HP и Lenovo. По данным ретейлера, в 2022 году россияне чаще всего покупали устройства по цене от 40 до 50 тыс. руб. За год средний чек при покупке ноутбука вырос на 10%.