Власти выделят свыше 22 млрд рублей компенсаций операторам за изъятые вагоны

Власти на фоне компенсации ущерба российским автоперевозчикам от конфискации фур запланировали выделить 22,3 млрд руб. железнодорожным операторам за изъятые вагоны. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на разработанный Минтрансом проект.

В 2023 году Росжелдор выделит из резервного фонда правительства 22,3 млрд руб. на компенсацию не менее чем 32 получателям ущерба «вследствие изъятия не менее чем 9878 железнодорожных вагонов». То есть возмещение ущерба за один вагон составит около 2,2 млн руб.

По данным издания, указанное в проекте число вагонов было названо самими операторами. При этом в Новой перевозочной компании заявили, что проект постановления пока не дошел до согласования с Минфином. Однако есть надежда, что субсидии будут выделены.

Аналитики посчитали, что предложение по компенсации верное, а сумма за вагон достаточно адекватная, если учитывать их возраст. При этом число заблокированных за рубежом вагонов может оказаться больше, чем указано в документе.

В середине августа украинский суд наложил арест на 41 железнодорожный вагон, принадлежащий российским компаниям, на сумму более 25 млн гривен (порядка $683 тыс.).