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Helsingin Sanomat: финская полиция арестовала налоги Романа Ротенберга на €120 тыс.

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Victor Lisitsyn

Финская полиция подозревает Романа Ротенберга, сына находящегося под санкциями бизнесмена Бориса Ротенберга, в помощи отцу в обходе санкций. Об этом написала газета Helsingin Sanomat.

Сообщается, что наложен арест на €120 тыс., которые Ротенберг-младший заплатил в качестве налога на имущество. Речь идет о спа-отеле Långvik, расположенном вблизи Хельсинки. Отель, по информации издания, принадлежит компании Centrum Tanskarla, ею в свою очередь владеет Långvik Capital Романа Ротенберга.

Ротенберг-младший под санкциями не находится. При этом активы его компании прошлой осенью заморозили, поскольку его отец был крупным кредитором Långvik Capital.

Адвокат Микко Мантере указал, что налог Ротенберг уплачивал из собственных средств, но при этом не стал раскрывать происхождение денег своего клиента.

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