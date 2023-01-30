Еврокомиссар рассказал, что ждет экономику ЕС

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что в Евросоюзе ожидается сдержанный рост экономики и не будет рецессии. Об этом сообщает ANSA.

Он отметил, что сценарий «неизбежности рецессии и стагфляции» в ЕС не сбудется, и добавил, что континент тем не менее ожидает большое количество разных проблем.

По словам Джентилони, Европу ожидает «очень ограниченный рост, который нужно поддерживать».

Ранее испанская газета El Pais писала, что сокращение цен на энергоносители отдалило европейские страны от возможной серьезной рецессии.

Автор материала написал, что Евросоюз (ЕС) вздохнул в облегчением из-за падения цены на газ в последние месяцы и хорошей погоды, которая способствует меньшему расходу топлива. В связи с улучшением ситуации на энергетическом рынке изменился тон некоторых политических и экономических деятелей.