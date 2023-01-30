Forbes USA: состояние богатейших людей Африки сократилось на $3,1 млрд по итогам 2022 года

По итогам 2022 года богатейшие бизнесмены и предприниматели африканских стран потеряли в общей сложности $3,1 млрд. Их суммарное состояние за прошедшие 12 месяцев составило $81,5 млрд, сообщает Forbes USA.

Лидером рейтинга 12-й год подряд становится промышленный магнат из Нигерии и владелец компании Dangote Cement — Алико Данготе. Однако за последние 12 месяцев его состояние сократилось на $400 млн — до $13,5 млрд. Второе место занял гражданин ЮАР и председатель швейцарской компании Compagnie Financiere Richemont — Йоханн Руперт ($10,7 млрд), а тройку замкнул наследник алмазодобывающей компании DeBeers Никки Оппенгеймер ($8,4 млрд), уточняется в заметке.

«Самые богатые люди Африки потеряли в общей сложности 3,1 миллиарда долларов за последние 12 месяцев. В целом состояние 19 миллиардеров континента оценивается в 81,5 миллиарда долларов — по сравнению с 84,9 миллиарда долларов год назад», — говорится в материале.

Несмотря на падение суммарного состояния богатейших бизнесменов, за прошедший год их стало на одного человека больше. По итогам 2022 года в рейтинге фигурировали 19 представителей африканского континента. В то же время падение состояния аналитики связали с уменьшением стоимости акций на ведущих биржевых площадках мира, пояснили аналитики американского Forbes.

«Падение на 4% последовало за прошлогодним скачком на 15% на фоне резкого роста цен на акции по всему региону. Состояние этих магнатов замедлилось синхронно со стоимостью акций по всему миру: индекс S&P All Africa упал более чем на 20% за первые девять месяцев 2022 года», — заключается в статье.

30 декабря агентство Bloomberg сообщило, что самые богатые россияне потеряли почти $93 млрд по итогам 2022 года из-за продолжающего конфликта на Украине. В феврале их суммарное состояние сократилось на $46,6 млрд, после ввода международных санкций — еще на $47 млрд.