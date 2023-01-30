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В «Метриум» сообщили, что в новостройках Новой Москвы снизилось число квартир с отделкой

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В Новостройках Новой Москвы уменьшилось число квартир, продаваемых с отделкой. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой данные агентства недвижимости «Метриум».

По данным аналитиков компании, доли предложений жилья с отделкой и без достигли 47% и 45% соответственно. Годом ранее застройщики продавали 53% квартир с отделкой, 41% — без нее.

В компании добавили, что при этом в новостройках бизнес-класса в 2021 году продавали больше квартир без отделки, а в 2022 году объем увеличился — доля подобных объектов выросла с 56% до 67%. Аналогичная ситуация в новостройках премиум-класса — доля повысилась с 44% до 48%.

На прошлой неделе генеральный директор компании ILM, кандидат юридических наук Иван Ивлиев рассказал, почему продажи жилья в новостройках Москвы упали на 15% по итогам прошлого года. По мнению эксперта, на это повлияло четыре фактора.

До этого агентство РИА Новости со ссылкой на статистику Росстата привело данные, согласно которым в России построили 102,713 млн квадратных метра жилья в прошлом году. По сравнению с годом до этого показатель увеличился на 11%.

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