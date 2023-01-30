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В Кремле оценили перспективы экономического развития России

Песков назвал «абсолютно положительными» перспективы экономического развития России

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Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал перспективы экономического развития России «абсолютно положительными». Его слова передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают работу правительства Михаила Мишустина, Песков отметил, что уже в течение трех лет кабинет министров работает в чрезвычайно тяжелых условиях, началом которых послужила пандемия COVID-19. По словам представителя Кремля, российским правительством прилагались огромные усилия, чтобы справиться с текущими вызовами и выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями.

Песков также напомнил, что после пандемии коронавируса началась «прокси-война», которую развязали против России западные страны. Из этого положения, по словам представителя Кремля, российскому правительству также удалось «блестяще» выйти, сохранив «траекторию потенциального роста».

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявляли, что последствия ввода иностранных санкций Москве удалось ограничить, и экономика адаптируется к новым реалиям.

До этого первый замминистра экономического развития Илья Торосов говорил о том, что инфляция в 2023 году прогнозируется в 5–6%.

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