В Венгрии увеличилось число компаний с российским участием

В Венгрии с конца февраля 2022 года были зарегистрированы 77 связанных с Россией компаний, всего в стране действует 671 компания, связанная с Россией. Об этом пишет венгерский портал Portfolio.

В настоящее время в Венгрии действует 671 компания, одним из владельцев которых является либо экономический субъект, связанный с Россией, либо гражданин России. Согласно данным о выручке за 2021 год, прибыль 24 компаний превысила 500 млн форинтов ($1,4 млн).

Отмечается, что в 2023 году к 27 января было зарегистрировано всего три компании, связанные с Россией.

Ранее газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди европейских дипломатов, писала, что власти Венгрии требуют исключения нескольких руководителей российских компаний из санкционного списка Евросоюза. По данным газеты, в ходе обсуждений премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением смягчить санкционные ограничения в отношении России, включая эмбарго на импорт нефти.