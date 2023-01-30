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Средний размер автокредита в России в декабре составил 1,244 млн руб., увеличившись на 14%

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

На территории России средний размер автокредита резко вырос в декабре на 14%, до 1,244 млн руб., что стало максимальным уровнем с начала весны 2022 года. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на подсчеты финансовой консалтинговой компании «Скоринг бюро».

«Рост средней суммы автокредита в декабре 2022 — это своеобразная компенсация падения рынка в течение ряда предыдущих месяцев», — прокомментировал данные гендиректор компании Олег Лагуткин.

По его словам, автодилеры летом и осенью постепенно переключились на продажу новых марок машин и начали предлагать транспортные средства с набором обязательных дополнительных опций. Это привело к росту стоимости автомобиля и, как следствие, к росту средней суммы автокредита.

Во второй половине января эксперты компании «Открытие Авто» сообщили, что доля автокредитов, которые выдавались на покупку новых российских автомобилей, по итогам 2022 года выросла в четыре раза.

На прошлой неделе газета «Известия» со ссылкой на бюро кредитных историй «Скоринг бюро» написала, что россияне стали вдвое чаще досрочно гасить долги по кредитам в прошлом году.

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