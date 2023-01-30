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Договор между Центробанками Ирана и России позволит Тегерану работать с 800 банками мира

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Reuters

Соглашение Банка России и Банка Ирана об объединении систем передачи финансовых и банковских сообщений позволит Тегерану вести работу с 700 российскими банками и 106 банками из 13 других стран мира. Об этом написало агентство Fars со ссылкой на заявление заместителя главы Центробанка Ирана по международным вопросам Мохсена Карими.

«После объединения иранской и российской систем передачи финансовых сообщений 700 российских банков могут обмениваться финансовыми сообщениями с банками Ирана. Также к этой системе подключены 106 банков из 13 других стран, (теперь они) могут осуществлять финансовые операции с иранскими банками», — сказал замглавы иранского регулятора.

По словам Карими, благодаря договору, который стороны подписали в минувшее воскресенье, Тегеран фактически перестал нуждаться в международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Накануне агентство ТАСС со ссылкой на сообщение председателя ЦБ Ирана Мохаммада Реза сообщило, что Центробанки России и Ирана заключили соглашение о сотрудничестве, цель которого — облегчить финансовые и банковские операции между странами.

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