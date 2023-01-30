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В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии параллельного импорта на права покупателей

В Роспотребнадзоре заявили, что параллельный импорт не повлиял на права потребителей

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Pixabay

В Роспотребнадзоре сообщили, что режим параллельного импорта не влияет на объем прав потребителей, в том числе при покупках по акции в киберпонедельник. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В преддверии акции интернет-магазинов «киберпонедельник», которая стартует в России 30 января (ровно в 00:00) и продлится до 2 февраля (23:59), Роспотребнадзор напоминает, что так называемый режим «параллельного импорта» (прямой ввоз безопасных и качественных товаров из любых стран, минуя «разрешение» изготовителя товара продавать его на территории России) не влияет на объем прав российских потребителей», — говорится в сообщении.

В ведомстве при этом отметили, что в новых условиях потребителям необходимо обращать особое внимание на гарантийный срок товара. Товар без гарантии не запрещен к продаже, но у покупателя остается право в течение двух лет обратиться к продавцу с требованием осуществить ремонт или вернуть деньги.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что у потребителя есть право отказаться от товара, в случае интернет-покупки – в любое время до передачи товара, а после передачи – в течение семи дней.

Ранее стало известно, что россияне в минувшем году увеличили траты на маркетплейсах в 1,5 раза.

Издание «Коммерсантъ», ссылаясь на данные реестра Росаккредитации и источники на рынке, писало, что западные бренды алкоголя могут вернуться на российский рынок при помощи параллельного импорта.

Ранее РБК со ссылкой на статистические данные Центра стратегических разработок (ЦСР) сообщило, что большинство подразделений зарубежных компаний, которые после ухода с российского рынка из-за международных санкций были вынуждены передать бизнес местному менеджменту, официально возобновили свою деятельность к осени 2022 года.

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