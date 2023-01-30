Шумахер возглавит Unilever в июле, сместив проработавшего в компании 37 лет Джоупа

Хайн Шумахер с 1 июля 2023 года возглавит британскую компанию-производителя пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.

В июне 2023 года Шумахер начнет перенимать дела у нынешнего главного исполнительного директора Unilever Алана Джоупа. Последний проработал в системе компании 37 лет.

В сентябре прошлого года агентство Reuters сообщило, что Unilever хочет заменить Джоупа. Издание писало, что стоимость продукции Unilever значительно выросла на фоне энергетического кризиса в Соединенном Королевстве. Эти привело к подрыву доверия со стороны потребителей.

Шумахер с 2018 года управлял деятельностью нидерландского производителя молочной продукции Royal FrieslandCampina, а до этого трудился в китайском филиале американской компании-производителе кетчупа H. J. Heinz. Первым местом работы менеджера была Unilever.

В июне газета «Коммерсант» со ссылкой на рейтинг Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), Milknews и Streda Consulting написала, что первое место на рынке мороженого в России заняла ГК «Ренна» («Коровка из Кореновки»), которая опередила своего конкурента Unilever («Магнат», «Золотой стандарт») более чем на 10%.