РБК: инвестбанк Goldman Sachs продал свои активы в России местному топ-менеджменту

Goldman Sachs продал российский бизнес местному топ-менеджменту, понизив долю в HeadHunter до 5,9%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.

По словам источников издания, Goldman Sachs реструктурировал свои активы в России. портфель активов выкупил топ-менеджмент американского банка — управляющий директор Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максим Климов и управляющий директор Goldman Sachs в России Антон Шрейдер. При этом сделка прошла еще в 2022 году.

Собеседник издания указал на то, что сделка была достаточно прибыльной, но с существенной скидкой. Речь идет о том, что Goldman Sachs хотел покинуть российский рынок после начала спецоперации на Украине, причем, не обращая внимания на возможные убытки.

При этом Климов и Шрейдер ранее входили в совет директоров зарегистрированной в Британии IXcellerate Limited, в которой у Goldman Sachs был 51% в начале прошлого года. По словам источника на рынке дата-центров, уже в ноябре сотрудники IXcellerate начала говорить, что владельцами компании стали «российские физлица».

В середине ноября издание РБК со ссылкой на письмо из внутренней рассылки организации писало, что топ-менеджер российского филиала одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Тимоти Толкингтон, который в последнее время фактически оставался основным руководителем структуры, покинет свой пост и компанию.