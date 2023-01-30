Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

РБК: инвестбанк Goldman Sachs продал свои активы в России местному топ-менеджменту

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Goldman Sachs продал российский бизнес местному топ-менеджменту, понизив долю в HeadHunter до 5,9%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники.

По словам источников издания, Goldman Sachs реструктурировал свои активы в России. портфель активов выкупил топ-менеджмент американского банка — управляющий директор Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Максим Климов и управляющий директор Goldman Sachs в России Антон Шрейдер. При этом сделка прошла еще в 2022 году.

Собеседник издания указал на то, что сделка была достаточно прибыльной, но с существенной скидкой. Речь идет о том, что Goldman Sachs хотел покинуть российский рынок после начала спецоперации на Украине, причем, не обращая внимания на возможные убытки.

При этом Климов и Шрейдер ранее входили в совет директоров зарегистрированной в Британии IXcellerate Limited, в которой у Goldman Sachs был 51% в начале прошлого года. По словам источника на рынке дата-центров, уже в ноябре сотрудники IXcellerate начала говорить, что владельцами компании стали «российские физлица».

В середине ноября издание РБК со ссылкой на письмо из внутренней рассылки организации писало, что топ-менеджер российского филиала одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Тимоти Толкингтон, который в последнее время фактически оставался основным руководителем структуры, покинет свой пост и компанию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть