Аналитик Евстифеев заявил, что Минфин сможет выпустить бонды в юанях из-за роста их доли на рынке

Минфин может, скорее всего, уже в 2023 году выпустить бонды в юанях на фоне развития соответствующей инфраструктуры на российском рынке. Об этом РИА Новости заявил Владимир Евстифеев из банка «Зенит».

«Задел для этого уже есть. В частности, между ЦБ РФ и Нацбанком Китая с 2014 года действуют взаимные своп-линии в юанях и рублях, которые используются для финансирования внешнеторговых операций в национальных валютах. Их лимит составляет 150 млрд юаней», — отметил Евстифеев.

По его словам, на данный момент на рынке еще не так много инструментов в юанях, что уменьшает гибкость владения данной валютой. Поэтому сейчас основной задачей является развитие инфраструктуры по примеру доллара. Одновременно с этим необходимо увеличивать число контрагентов из Китая.

Он добавил, что Минфин может выйти на рынок с бондами в китайской валюте в качестве имиджевой составляющей, показывая тесное взаимодействие двух стран на финансовом рынке.

В конце августа газета «Ведомости», ссылаясь на источники писала, что Минфин решил обсудить с Китаем процесс выхода на рынок с бондами в юанях. По словам собеседника газеты, близкого к правительству, выпуск бондов в юанях будет происходить в рамках российского права. Но было бы правильно, если к участию в этом процессе будут привлечены китайские специалисты.