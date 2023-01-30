Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик Евстифеев заявил, что Минфин сможет выпустить бонды в юанях из-за роста их доли на рынке

close
100%
Depositphotos

Минфин может, скорее всего, уже в 2023 году выпустить бонды в юанях на фоне развития соответствующей инфраструктуры на российском рынке. Об этом РИА Новости заявил Владимир Евстифеев из банка «Зенит».

«Задел для этого уже есть. В частности, между ЦБ РФ и Нацбанком Китая с 2014 года действуют взаимные своп-линии в юанях и рублях, которые используются для финансирования внешнеторговых операций в национальных валютах. Их лимит составляет 150 млрд юаней», — отметил Евстифеев.

По его словам, на данный момент на рынке еще не так много инструментов в юанях, что уменьшает гибкость владения данной валютой. Поэтому сейчас основной задачей является развитие инфраструктуры по примеру доллара. Одновременно с этим необходимо увеличивать число контрагентов из Китая.

Он добавил, что Минфин может выйти на рынок с бондами в китайской валюте в качестве имиджевой составляющей, показывая тесное взаимодействие двух стран на финансовом рынке.

В конце августа газета «Ведомости», ссылаясь на источники писала, что Минфин решил обсудить с Китаем процесс выхода на рынок с бондами в юанях. По словам собеседника газеты, близкого к правительству, выпуск бондов в юанях будет происходить в рамках российского права. Но было бы правильно, если к участию в этом процессе будут привлечены китайские специалисты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть