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Бизнес попросил власти сохранить программу кешбэка на детский отдых в 2023 году

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российский бизнес попросил правительство продлить программу детского туристического кешбэка на 2023 год на фоне ликвидации Ростуризма. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо организации «Содействие детскому отдыху» премьеру Михаилу Мишустину.

В письме отметили, что необходимо продлить программу и выделить на это средства из бюджета. Вопрос о продлении программы «повис в воздухе после ликвидации Ростуризма». По словам руководителя координационного совета «Содействия детскому отдыху» Валерия Долгих, ситуация с взрослым кешбэком вполне ясная, однако с детским она осталась неопределенной.

Собеседник издания указал, что тема кешбэка для детей обсуждалась в правительстве, однако единого решения по этому вопросу пока нет. Эксперты рынка посчитали, что на фоне уменьшения доходов у населения в 2023 году число отдыхающих детей может снизиться. При этом сама ситуация с кешбэком неоднозначная, так как некоторые родители ждут продления программы, а другие скупают путевки опасаясь роста цен на детский отдых, если программу продлят.

Аналитики добавили, что эффект отсутствия кешбэка пока незаметен. В январе 2023 года спрос на детский отдых оказался на 47% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Кроме того, сейчас наблюдается хорошие темпы по бронированию дорогих лагерей, где за смену придется отдать минимум 65 тыс. рублей.

В конце декабря председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев заявил, что запрос на резерв средств для создания туристического кешбэка детям, чьи отцы сейчас участвуют в спецоперации на Украине, был направлен в Министерство финансов России.

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