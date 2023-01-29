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WSJ: американцы сократили расходы на новогодние подарки, как ранее и планировали

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Газета The Wall Street Journal сообщила, что в конце 2022 года американцы стали сокращать расходы на праздничные покупки. По данным Министерства торговли США, потребительские расходы американцев упали в декабре на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

«Это стало вторым ежемесячным падением подряд после значительного увеличения расходов в течение нескольких месяцев прошлого года. С поправкой на инфляцию расходы упали на 0,3% в декабре», — следует из статьи.

В то же время темпы инфляции в США замедлились. В декабре цены в Штатах выросли на 5% против 5,5% в ноябре.

«Таким образом, сокращение расходов американцев произошло на фоне снижения инфляции. Это дало потребителям некоторое облегчение от быстрого роста цен», — говорится в статье.

Американцы планировали снижение расходов на новогодних праздниках. Как ранее сообщала WSJ, жители Штатов уже выражали желание снизить траты из-за роста цен в стране. 10 ноября пресс-служба американского Минтруда сообщила, что годовая инфляция в США по итогам октября составила 7,7%.

Согласно сентябрьскому исследованию Deloitte Consulting (участвовали 5 тыс. человек), американцы намерены купить в среднем девять подарков в 2021 году по сравнению с 16 в 2021 году. В августе компания Bankrate провела опрос среди 2,5 тыс. человек и выяснила, что 84% респондентов в 2022 году намерены придерживаться тактики экономии денег, полагаясь на купоны и скидки. Краудфандинговая платформа Kiva опросила 2 тыс. американцев, из которых 44% ответили, что сократят траты на благотворительность из-за нехватки средств.

В первой половине ноября телеканал WWLP сообщил, что в США местные жители на фоне инфляции начали сдавать в ломбарды подержанные гробы. В частности, в штате Колорадо в ломбарде Пастернака за 499$ продается поцарапанный гроб, который обменял один из клиентов на кредит наличными.

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