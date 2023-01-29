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GIE: уровень заполненности ПХГ в Европе опустился ниже 75%

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Christian Charisius/Reuters

Уровень заполненности подземных газовых хранилищ (ПХГ) в Европе опустился ниже 75%. Об этом сообщает Ассоциация операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).

Согласно информации Ассоциации, на утро 28 января запас газа в подземных хранилищах составил около 81,2 млрд кубометров. В прошлом году заполненность европейских ПХГ на эту дату составляла 38,93%.

«Газохранилища в Европе заполнены на 74,5% (–1,14 процентного пункта за сутки). Это на 20,49 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за прошедшие пять лет», — говорится в сообщении GIE.

Ранее глава TotalEnergies Патрик Пуянне спрогнозировал ухудшение ситуации на газовом рынке Европы в 2023 году. Он считает, что ситуация станет более напряженной в связи с резким сокращением импорта российского сырья. В этих условиях европейским компаниям придется искать альтернативных поставщиков газа. Пока неизвестно, насколько выгоднее окажутся их предложения.

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