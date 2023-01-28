Суд не стал удовлетворять иск Fesco к Магомедову и ряду офшоров на 80 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания Fesco) о взыскании свыше 80 млрд руб. с совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и ряда кипрских компаний, который был подан в конце октября 2022 года. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на судебную картотеку.

Соответствующий иск был подан по завершению финансового аудита Fesco по поручению совета директоров с сентября 2020 года. В Fesco заявляли, что ранее одними акционерами оформлялись займы у компании для погашения своего долга по покупке бумаг ДВМП.

ДВМП может обжаловать решение суда в Девятом арбитражном апелляционном суде Москвы в течение месяца.

В январе Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства акций Дальневосточного морского пароходства.

1 декабря 2022 года Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии в рамках дела о создании преступного сообщества и присвоении 11 млрд руб.

Он приговорен к колонии строгого режима. Магомедову также назначили штраф в размере 2,5 млн руб.

Также к тюрьме приговорили его брата, бывшего сенатора и экс-совладельца предприятия Магомеда Магомедова. Ему избрали меру пресечения в 18 лет лишения свободы. Магомеду определен аналогичный штраф.