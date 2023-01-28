Reuters: Минфин США предупредит ОАЭ и Турцию об уклонении от санкций против России

Представитель Минфина США предупредит ОАЭ и Турцию об уклонении от санкций против России во время визита в эти страны, передает Reuters.

По данным агентства, министерство намерено донести до Турции и ОАЭ, что они могут потерять американский рынок, если будут вести дела с российскими организациями, на которые распространяются ограничения США, введенные из-за конфликта на Украине.

Ранее глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что обсуждает с Евросоюзом и G7 потолок цен на российские нефтепродукты. Об этом она сообщила во время визита в ЮАР.

По ее словам, сейчас проходят обсуждения конкретного уровня ограничения цен.

Также Йеллен заявила в Сенегале, что установить новые потолки цен на нефтепродукты из России оказалось «сложнее» и все может «пойти не по плану».

По словам министра, власти США, тем не менее, считают, что новые ограничения «позволят достичь того же, чего мы достигли с нефтью».

При этом Йеллен отметила важность обеспечения непрерывных поставок российского дизельного топлива на рынок.