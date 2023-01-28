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В РКН пообещали проверить информацию об утечке данных клиентов «Газпромбанк инвестиции»

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Роскомнадзор проверит сообщения о возможной утечке данных клиентов компании «Газпромбанк инвестиции». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании «Газпромбанк инвестиции», — сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве указали, что в соответствии с действующим законодательством оператор вовремя уведомил их об инциденте.

Агентство уточнило, что накануне в «Газпромбанк инвестиции» опровергли информацию об утечке клиентских данных, поясняя, что все базы данных изолированы от внешней сети. При этом в компании инициировали проверку подлинности данных.

Заместитель главы конституционного комитета Госдумы Даниил Бессарабов ранее призвал ужесточить наказание за незаконный оборот персональных данных. По его словам, он выступает «за жесткие меры» вплоть до уголовной ответственности.

В Роскомнадзоре сообщали, что в ведомство в 2022 году поступили 44 269 обращений с жалобами на неправомерную обработку персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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