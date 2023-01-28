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В ЦБ предположили итоговую прибыль банков в 2023 году

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Директор департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов заявил, что совокупная прибыль банков в этом году может превысить триллион рублей. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА Новости.

По его словам, такого результата можно ждать в случае, если не будет «новых непредвиденных потрясений».

Ранее Центробанк подготовил рекомендации, согласно которым брокеры должны включать в договоры с клиентами условия вынужденной конвертации валюты – например, из-за санкций.

Как следует из статьи, из-за рисков конвертации валюты клиентов на фоне санкций брокеры должны прописать порядок таких сделок в своих типовых договорах. По сути, речь идет о принудительной конвертации валюты, отметили юристы.

В конце октября 2022 года брокер «Атон» предупредил своих клиентов, что средства в валюте «недружественных» стран, хранящиеся на счетах клиентов брокера, будут автоматически конвертированы в рубли.

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