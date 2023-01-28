Центробанк ожидает в 2023 году прибыль банков больше 1 трлн рублей

Банк России ожидает, что в нынешнем году прибыль банковского сектора будет более 1 трлн рублей, если не будет неожиданных потрясений, сообщает ТАСС, ссылаясь на директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александра Данилова.

«Если не будет каких-то непредвиденных новых потрясений, то результат будет сильно лучше, чем в прошлом году. Я думаю, что будет выше, чем 1 трлн рублей прибыль», — рассказал он.

Кроме этого Данилов на пресс-конференции отметил, что российский банковский сектор получил бы убыток в прошлом году в случае отсутствия послабления со стороны регулятора.

Ранее Центробанк заявил, что по итогам 2022 года российские банки заработали 203 млрд рублей прибыли.

В декабре прошлого года Данилов сообщил, что шансы банковского сектора «выйти в ноль» выросли.