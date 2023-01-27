Аналитик Андрианов предрек рост цен в Европе при введении ограничений на дизтопливо из РФ

После введения эмбарго на дизельное топливо из России цены на него в Европе будут расти. Об этом «Ленте.ру» заявил эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов.

«Эмбарго на нефть будет толкать цены на дизельное топливо и бензин в Европе. Насколько они вырастут, предугадать сложно, так как это будет, в том числе, зависеть от спроса в самой Европе», — отметил Андрианов.

По его словам, Европа сейчас входит в стагнацию, отчего спрос на дизтопливо может упасть. Такая ситуация, в свою очередь, может сдержать рост цен на топливо. Однако ни один из вариантов для Европы не является приемлемым, так как все это последствия санкций.

Он добавил, что Россия должна делать все возможное, чтобы дизтопливо не уходило в Европу по серым схемам. То есть регион должен в полной мере ощутить все последствия решений, принятых против России. При этом, если нефть можно легко перенаправить на другие рынки, то с дизтопливом ситуация сложнее. Например, Китай и Индия сами являются поставщиками дизтоплива. В этом случае России необходимо искать новые рынки в Африке, Азии и других регионах.

26 января агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники сообщило, что Евросоюз (ЕС) изучает возможности ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне $100 за баррель.