В Швейцарии рассказали, есть ли у страны законные основания для передачи Киеву замороженных активов РФ

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Швейцарии Лилиан Лэ заявила в ходе брифинга, что у швейцарской стороны в настоящее время нет правовых оснований для передачи Киеву российских активов, замороженных в стране, передает РИА Новости.

Она указала, что Швейцария «уважает права человека», и одним из которых является право на собственность.

«На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране», — сказала дипломат.

Ранее начальник федерального департамента (министр) по экономическим вопросам, образованию и исследованиям Швейцарии Ги Пармелен заявил, что передача Киеву замороженных российских активов будет нарушением швейцарского законодательства.

В свою очередь, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна не исключает использования замороженных активов РФ для восстановления Украины.

До этого портал Swiss Info писал, что банковские круги Швейцарии опасаются, что конфискация российских активов на Западе может стать для страны «началом конца» как для мирового финансового центра.