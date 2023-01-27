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Еще один грузинский банк — Liberty Bank — начал закрывать счета россиянам

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libertybank.ge

Грузинский банк Liberty Bank начал закрывать счета россиянам. Об этом сообщается в телеграм-канале «Банкста». По факту это второй случай закрытия грузинским банком счетов граждан России. Первым блокировать счета россиян стал Bank of Georgia.

Как уточняется в сообщении, банк закрыл счета нескольким гражданам России. При этом в кредитной организации отказались назвать причину закрытия счета, то есть счета были закрыты без объяснений.

В сообщении также говорится, что минимум один из счетов был открыт для хранения небольших сумм денег и не участвовал в транзакциях с криптовалютой.

Liberty Bank – третий по величине банк в Грузии. Он известен как пенсионный оператор, его прибыль за прошлый год составила 52 млн лари.

В декабре 2022 года грузинский банк Bank of Georgia начал закрывать счета российских граждан, сообщали СМИ. Причины блокировок в кредитной организации не разглашали, ссылаясь на внутренние порядки банка и свое право закрывать счета без объяснений. Источник СМИ в BoG заявил, что россияне по-прежнему могут открыть счет в банке.

Bank of Georgia известен требованием к русским эмигрантам заполнять анкету об отношении к спецоперации России на Украине. Однако сейчас закрытие счетов не связано с гражданством клиентов, заявили в банке.

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