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В России в 2022 году были построены рекордные со времен СССР 102,7 млн «квадратов» жилья

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

В России было построено 102,713 млн квадратных метра жилья в прошлом году. По сравнению с годом ранее показатель увеличися на 11%, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на статистику Росстата. По данным ведомства, это рекорд в истории России, включая советсткое время.

По данным Росстата, в 2021 году было построено 92,6 млн «квадратов» жилья. В 2022 году показатель вырос до почти 103 млн «квадратов». Значительная часть новостроек это индивидуальные дома, построенные населением. На них пришлось 57,2 млн кв. м.
«Задача - удержать эту планку и в 2023 году», — прокомментировал статистику вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в 2023 году на рынок продажи новостроек может быть выведено 7 млн квадратных метров. Это на 28% меньше показателя 2022 года.

«Рынок новостроек будет регулироваться уменьшением объемов предложения. Так, если в 2021-2022 годах на рынок выводилось 9-10 млн кв. м в год, то в 2023 году мы ожидаем снижения этого показателя до 7 млн кв. м», — рассказал «Газете.Ru» руководитель управления развития продукта и аналитики девелоперской группы «Самолет» Леон Пряжников.

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