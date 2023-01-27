Российские сервисы в этом году начали ограничивать прием онлайн-платежей из-за границы

Российские платежные сервисы — Prodamus, Robokassa, PayBox и LifePay, которые ранее обеспечивали прием зарубежных карт в интернете, стали ограничивать проведение таких операций в этом году, выяснила газета «Известия». Банки стран ближнего зарубежья, которые участвовали в проведении транзакций, стали сворачивать свою работу с российскими компаниями из-за опасений вторичных санкций.

По информации газеты, Prodamus, Robokassa, PayBox и LifePay начали предлагать услуги по приему платежей россиян из-за границы после ухода из России международных платежных систем Visa и MasterCard в 2022 году. Тогда карты этих платежных систем, которые были выпущены российскими банками, прекратили принимать за рубежом, а «пластик» иностранных банков – в России. Как уточняется в статье, для проведения транзакций по зарубежным картам в интернете Prodamus, Robokassa, PayBox и LifePay договаривались с банками-контрагентами из стран ближнего зарубежья – например, Казахстана и Киргизии. Но в 2023 году эти кредитные организации начали отказываться работать с российскими компаниями из-за рисков вторичных санкций со стороны Евросоюза и США, пишет газета.

Robokassa с января 2023 года приостановила прием платежей по зарубежным картам Visa, хотя раньше они были доступны. Кроме того, сервис прекратил обрабатывать транзакции из США, пишет газета. В службе поддержки сервиса журналистам сообщили, что изменения произошли на стороне контрагентов.

В Prodamus неделю назад стало невозможно совершить операции в долларах. PayBox с 23 января полностью прекратил принимать иностранные карты. Раньше сервис проводил платежи из стран ближнего зарубежья.

Впрочем, как отметили опрошенные газетой эксперты, у россиян есть альтернативы — карты UnionPay и «Мир», а также SWIFT-переводы.