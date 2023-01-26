В НОСТРОЕ сообщили, что Россию покинули 9% иностранных производителей стройматериалов

9% иностранных компаний, которые занимаются производством строительных материалов, ушли с российского рынка. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова.

«9% компаний действительно ушли с рынка. В первую очередь речь идет об инженерном оборудовании. В основном это бенефициары и собственники американских компаний, европейцы более сдержанны в своем уходе», — сказал Глушков.

Как отметил президент НОСТРОЯ, на сегодняшний день 70% зарубежных компаний продолжают деятельность на территории России под своими брендами, еще 21% изменили название и бенефициара и также продолжают выпуск продукции.

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