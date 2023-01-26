Замглавы Минстроя сообщил, что в России стабилизировались цены на новостройки

Цены на первичное жилье на территории России стабилизировались. Об этом рассказал замглавы российского Минстроя Никита Стасишин, написало агентство РИА Новости.

«Что касается цен, то мы видим, что они стабилизировались. Это произошло за счет оптимизации затрат, что застройщики научились делать совместно с банками», — сообщил Стасишин.

На прошлой неделе в пресс-службе компании «Метриум» сообщили, что число квартир и апартаментов в новостройках Москвы, выставленных на продажу в декабре 2022 года, достигло исторического максимума — 70,4 тыс.

Накануне издание РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании NF Group написало, что в 2022 году продали всего 860 квартир в элитных жилищных комплексах Москвы, что стало минимальным показателем за последние пять лет.

На этой неделе журнал Forbes опросил участников рынка недвижимости и пришел к выводу, согласно которому рекордный рост количества ипотечных кредитов и цен на новостройки пока не грозит российскому рынку жилья образованием займового «пузыря» на манер американского кризиса 2008 года. Однако в стране уже сформировались некоторые признаки «перегрева», включая риски дальнейшего увеличения доли просроченных платежей по жилищным займам.