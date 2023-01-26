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Мишустин: действие разрешений для предприятий в некоторых областях продлено до конца года

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на очередном заседании правительства 26 января сообщил, что действие ранее полученных предприятиями разрешений продлено до конца 2023 года, передает ТАСС.

Это коснется сфер транспорта, экологии, промышленной безопасности, связи, телерадиовещания, оборота ветеринарных лекарств и кормовых добавок, пояснил глава правительства.

«В общей сложности речь идет о более сотни видах разрешений», — сказал он.

Как напомнил премьер-министр, такой режим уже действовал ранее, а с 1 января 2023 года он был продлен.

По словам Мишустина, от организаций не потребуется никаких дополнительных шагов, госорганы сами внесут изменения в реестры и информационные системы базы данных.

Он подчеркнул, что предприятия будут освобождены от уплаты пошлин и сборов, а оформление необходимых лицензий будет бесплатным, а уполномоченные ведомства сократят сроки оформления документов и перечень обязательных сведений, которые необходимо представить.

Правила продления и выдачи разрешений будут действовать и в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях, добавил глава кабмина.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение продлить отсрочку по уплате страховых взносов для компаний из 70 отраслей экономики.

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