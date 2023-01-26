Bloomberg: демографический кризис создаст проблемы для экономики США

Грядущий демографический кризис, который приведет к снижению уровня рождаемости, создаст определенные проблемы крупнейшей в мире экономике — США. Ущерб может грозить ряду отраслей американского производства, включая промышленный и высокотехнологический сектора, сообщает агентство Bloomberg.

«Проблема в том, что слишком мало работников в США действительно работают, и слишком мало людей рожают детей. Это серьезная проблема для американской промышленности, политиков и, самое главное, для технологического гиганта Intel Corp. Компания пытается найти 7000 человек в центральном Огайо для строительства новых полупроводниковых установок и еще 3000 человек для их укомплектования», — говорится в материале.

В штате Огайо в дальнейшем должен появиться завод по производству чипов стоимостью $20 млрд. Предполагается, что средняя годовая зарплата сотрудников предприятия составит $135 тыс. Однако пандемия коронавируса сказалась на сокращении численности трудоспособного населения США. По этой причине неизвестно, смогут ли окупиться вложенные в высокотехнологическое производство инвестиции при ограниченном спросе на местном рынке труда, уточняется в статье.

«Примерно 2,6 миллиона американских рабочих пропали без вести с начала пандемии. многие из них обслуживали столики, стриглись и обслуживали спортзалы в относительно богатых районах. Когда эти богатые жители сократили свои расходы и остались дома из-за распространения Covid-19, это вызвало волну закрытия предприятий и потери рабочих мест. Многие из этих работников, многие из которых так и не вернулись на рынок труда», — заключается в заметке.

24 января агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Демократической партии Ро Ханны сообщило, что администрация президента США Джо Байдена может быть вынуждена предпринять односторонние действия, чтобы предотвратить кризис. Однако власти сделают все возможное, чтобы не объявлять дефолт по суверенному государственному долгу.