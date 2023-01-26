Приднестровье и Молдавия продлили договор о поставках электроэнергии на февраль

Тирасполь и Кишинев договорились продлить контракт о поставках электроэнергии и газа на февраль 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития непризнанной республики, написало агентство ТАСС.

«Согласно контракту, в феврале молдавская компания «Энергоком» закупит у Молдавской ГРЭС около 230 тыс. МВт•ч. Цена осталась прежней — $73 за 1 МВт•ч», — сказано в сообщении.

В ноябре 2022 года правительство Молдавии приостановило коммерческие отношения с принадлежащей российской энергетической компании «Интер РАО» Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье. Кроме того, Кишинев отказался распределять Приднестровью российский газ (5,7 млн кубометров в сутки), необходимый в том числе и для обеспечения работы электростанции.

В первой половине декабря вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна возобновит в декабре закупки электроэнергии у принадлежащей российской компании «Интер РАО» Молдавской ГРЭС.

В конце декабря правительство Молдавии сообщило, что страна перенаправит в Приднестровье в декабре более 160 млн кубометров природного газа для обеспечения нужд рядовых потребителей и работы Молдавской ГРЭС.