WP: США передумали наказывать Саудовскую Аравию за снижение добычи нефти в октябре 2022 года

Продолжение давления на власти Саудовской Аравии за снижением объемов добычи нефти в октябре 2022 года привело бы к ограничению будущего сотрудничества двух стран. По этой причине Конгресс США ограничился вводом ограничительных мер против Эр-Рияда только в оборонном секторе экономики королевства, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

5 октября альянс ОПЕК+ договорился о продлении сделки об объемах добычи нефти до 31 декабря 2023 года. При этом ежесуточная квота для стран-участниц сырьевого объединения снизилась на 2 млн баррелей. Данное решение не устроило администрацию президента США Джо Байдена.

«Спустя месяцы после того, как Белый дом пообещал наказать Саудовскую Аравию за сокращение добычи нефти вопреки пожеланиям США, администрация Байдена прекратила разговоры о возмездии против королевства Персидского залива, подчеркнув давние связи двух стран в области безопасности и шаги Эр-Рияда по поддержке приоритетов Вашингтона в Йемене и Украине», — говорится в материале.

С учетом усиления энергетического кризиса в настоящее время у Вашингтона нет возможностей в еще большей степени надавить на власти Саудовской Аравии. Ограничения в области военного и оборонного сотрудничества двух стран оказались единственными мерами, на которые решились власти США, заключается в статье.

22 января портал Yahoo News со ссылкой на слова министра финансов Саудовской Аравии Мохаммеда Аль-Джадаана сообщил о намерении властей королевства отказаться от монополии американского доллара в торговле. При этом данная инициатива была озвучена впервые за 48 лет.