«Магнит» захотел перевести поставки овощей и фруктов на долгосрочные контракты

Розничная сеть «Магнит» собирается через два года перевести 80% договоров поставок овощей и фруктов с аграриями на долгосрочный вариант. Об этом газете «Известия» заявил представитель сети.

При работе по модели агроконтрактации сеть заранее платит часть денег фермерам, еще до того, как они поставят свою продукцию на полки. В свою очередь аграрии обязуются поставить необходимые объемы товаров. При этом нововведение поможет увеличить доступность продуктов на полке, а сельхозпроизводители получат гарантированный канал для сбыта.

Представитель торговой сети указал, что сейчас у «Магнита» 77 партнеров-сельхозпроизводителей. Среди них есть как мелкие, так и крупные хозяйства, при этом их число будет только расти. Например, всего за прошлый год появилось 22 новых партнера.

В публикации добавили, что в 2023 году по агроконтрактам будет поставлена половина овощей и фруктов из России, что соответствует 400 тыс. тонн продукции. В планах же довести эту долю в следующем году до 80%.

10 января «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо палаты Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС) писал, что на фоне ряда сложностей с упаковкой и ингредиентами производители продуктов питания попросили Минсельхоз убрать штрафы со стороны торговых сетей за недопоставку продукции без подтверждения заказа.