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Снижение спроса на потребительские товары в 2022 году стало крупнейшим после кризиса 2014 года

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В 2022 году спрос на потребительские товары сократился на 3,4%, что стало крупнейшим показателем со времен кризиса 2014-2015 годов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные исследовательской компании NielsenIQ.

В публикации отметили, что по итогам прошлого года номинальный рост рынка FMCG-товаров (Fast-Moving Consumer Good — товаров повседневного спроса) составил 13,6%. Однако продажи росли лишь за счет инфляции, вклад которой составил 17%. Вклад реального потребления был отрицательным и составил -3,4%. Это значение стало максимальным с 2015 года, когда оно было на уровне -1,5%.

Исследователи указали, что снижение продаж произошло из-за понижения реальных доходов населения. Это тренд прослеживался в течение 11 месяцев прошлого года, кроме марта, когда произошел резкий скачок спроса на фоне новостей об уходе западных компаний с российского рынка. Среди самых крупных игроков, покинувших Россию, стали Coca-Cola, P&G, Henkel, Ikea, Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti) и другие.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что россияне стали оптимизировать свои расходы, переходя на необходимые товары. В частности, в четвертом квартале потребители стали покупать не только меньше товаров первой необходимости, но и также еды. При этом конкуренция в торговле стала нарастать, так как стало все больше магазинов «у дома» с ценами, как у жестких дискаунтеров.

10 января «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо палаты Межотраслевого экспертного совета по развитию потребительского рынка (МЭС) писал, что на фоне ряда сложностей с упаковкой и ингредиентами производители продуктов питания попросили Минсельхоз убрать штрафы со стороны торговых сетей за недопоставку продукции без подтверждения заказа.

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