Bloomberg: техногигант IBM хочет уволить почти 4 тысячи сотрудников

Технологический гигант IBM собирается уволить 3,9 тыс. человек из подразделений Kyndryl и Watson Health. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации отметили, что компанию покинут 1,5% сотрудников. Увольнения в основном затронут тех, кто работал в подразделениях Kyndryl и Watson Health. При этом сокращение такого большого числа сотрудников обойдется техногиганту в $300 млн.

По данным Национальной ассоциации экономики бизнеса, примерно 20% компаний в США могут уменьшить число своих работников из-за сложной экономической обстановки в стране, которая связана с замедлением в мировой экономике.

24 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение главы Google Сундары Пичаи писала, что корпорация Google, которая входит в состав холдинга Alphabet, сократит выплаты топ-менеджерам на фоне крупнейшего сокращения рабочих мест в истории компании. По ее словам, сотрудникам в должности старших вице-президентов и выше выплатят бонусы меньшей суммы в рамках мер по сокращению расходов.

До этого агентство Reuters со ссылкой на содержание служебного документа корпорации Alphabet сообщило, что компания планирует сократить 12 тыс. сотрудников из-за экономического спада в технологическом секторе.