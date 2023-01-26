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«Ъ»: в России выросло количество вакансий для IT-специалистов

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В России увеличилось количество вакансий для IT-специалистов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследований рекрутингового сервиса HeadHunter.

По данным издания, спрос на айтишников начал расти в ноябре 2022 года. За неполный январь количество вакансий для IT-специалистов в РФ составило 58,7 тысячи, что на 63% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

«По данным hh.ru, больше всего требуются специальности инженеров, программистов и разработчиков, web-инженеров, системных администраторов, аналитиков и разработчиков игр», — говорится в публикации.

При этом средняя зарплата таких специалистов составляет от 60 до 150 тысяч рублей в месяц.

Издание подчеркивает, что количество вакансий могло увеличиться из-за инициатив властей по поводу запрета работы из-за границы. В связи с этим ряд компаний начали сокращения, чтобы нанять айтишников на территории РФ. Другие, напротив, открывают юридические лица за рубежом, чтобы трудоустроить сотрудников и сохранить кадры.

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