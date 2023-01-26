Эксперты РАН заявили о «наступлении» российского бизнеса на кризис по итогам 2022 года

Российский бизнес в прошлом году смог адаптироваться в условиях санкций и все больше предпринимателей стали вести «наступательную» стратегию борьбы с кризисом. Об этом пишет РБК, ссылаясь на экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, которые проанализировали результаты опроса предприятий.

Российский бизнес в 2022 году показал высокие адаптивные способности: хотя пострадавшими от санкций считают себя две трети предприятий, все больше предпринимателей борются с кризисом «наступательно». В РАН отметили, что по сравнению с опросом весной 2022 года выросла доля ответов, где бизнесмены говорят об «активных» методах адаптации к кризису. Например, в апреле доля производств, которые начали перестраиваться, составила 14,8%. Уже к ноябрю-декабрю она подскочила до 33,1%.

Участники и эксперты рынка посчитали, что в условиях санкций вынужденно поменялись логистические и сырьевые цепочки, начался писк партнеров в других странах. Например, Турция или ОАЭ, которые раньше ассоциировались с туризмом, все чаще стали упоминаться как страны для ведения бизнеса. При этом до сих пор сохраняются отрицательные последствия в логистике, которые связаны с дефицитом контейнеров или рисками судоходства.

По данным опроса, российский бизнес также стал беспокоиться по поводу возможного роста коррупции в связи с санкциями. В публикации отметили, что такие настроения могут быть связаны с тем, что некоторые чиновники могли извлечь личную выгоду из участия в распределении средств поддержки.

25 января РБК со ссылкой на статистические данные Центра стратегических разработок (ЦСР) писал, что большинство подразделений зарубежных компаний, которые после ухода с российского рынка из-за международных санкций были вынуждены передать бизнес местному менеджменту, официально возобновили свою деятельность к осени 2022 года.