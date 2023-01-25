Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Темпы инфляции в России замедлились

Минэкономразвития России: инфляция в годовом выражении замедлилась с 11,57% до 11,49%

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Темпы инфляции в России в годовом выражении замедлились с 11,57% до 11,49%. Об этом сообщается в отчете Министерства экономического развития России «О текущей ценовой ситуации».

«В годовом выражении инфляция продолжила снижаться до 11,49% <...> c 11,57%», — говорится в обзоре.

В ведомстве отметили, что на неделе с 17 по 23 января текущего года инфляция замедлилась — 0,14% после 0,15% неделей ранее.

По информации Минэкономразвития, снижение темпов инфляции произошло из-за роста цен в сегменте непродовольственных товаров, преимущественно за счет снижения стоимости на электро- и бытовые приборы.

Однако на продовольственные товары зафиксирован рост цен (+0,27%), равно как и на туруслуги (+0,13%), добавили в министерстве.

Ранее российские финансисты предположили, что в марте-мае цены в России вырастут на 3% весной этого года. По их мнению, в марте-мае инфляция должна замедлиться.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть