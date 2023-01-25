Темпы инфляции в России замедлились

Темпы инфляции в России в годовом выражении замедлились с 11,57% до 11,49%. Об этом сообщается в отчете Министерства экономического развития России «О текущей ценовой ситуации».

«В годовом выражении инфляция продолжила снижаться до 11,49% <...> c 11,57%», — говорится в обзоре.

В ведомстве отметили, что на неделе с 17 по 23 января текущего года инфляция замедлилась — 0,14% после 0,15% неделей ранее.

По информации Минэкономразвития, снижение темпов инфляции произошло из-за роста цен в сегменте непродовольственных товаров, преимущественно за счет снижения стоимости на электро- и бытовые приборы.

Однако на продовольственные товары зафиксирован рост цен (+0,27%), равно как и на туруслуги (+0,13%), добавили в министерстве.

Ранее российские финансисты предположили, что в марте-мае цены в России вырастут на 3% весной этого года. По их мнению, в марте-мае инфляция должна замедлиться.