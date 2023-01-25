Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Небензя: поставка заблокированных в ЕС удобрений Сирии пока невозможна из-за санкций США

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации, что на данный момент невозможно поставить заблокированные в портах европейских стран российские удобрения в Сирию из-за американских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия готова безвозмездно направить Дамаску партию удобрений, заблокированных в странах ЕС из-за антироссийских санкций <...>. Однако, как выясняется, из-за принятого властями США «акта Цезаря» (санкции против Сирии. — «Газета.Ru») ввезти их в Сирию невозможно из-за их так называемого двойного назначения», — сказал он.

Небензя указал, что российская и сирийская стороны рассчитывают получить от ООН четкие сведения о том, что делается для решения проблемы после соответствующего запроса от Москвы и Дамаска.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что нормализация экспорта российской сельхозпродукции и удобрений при помощи Организации Объединенных Наций пока не наблюдается. Как добавили в дипведомстве, «под разговоры об угрозах голода и глобальной продовольственной безопасности фактически обслуживаются коммерческие заказы украинцев».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть