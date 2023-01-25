Небензя: поставка заблокированных в ЕС удобрений Сирии пока невозможна из-за санкций США

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации, что на данный момент невозможно поставить заблокированные в портах европейских стран российские удобрения в Сирию из-за американских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия готова безвозмездно направить Дамаску партию удобрений, заблокированных в странах ЕС из-за антироссийских санкций <...>. Однако, как выясняется, из-за принятого властями США «акта Цезаря» (санкции против Сирии. — «Газета.Ru») ввезти их в Сирию невозможно из-за их так называемого двойного назначения», — сказал он.

Небензя указал, что российская и сирийская стороны рассчитывают получить от ООН четкие сведения о том, что делается для решения проблемы после соответствующего запроса от Москвы и Дамаска.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что нормализация экспорта российской сельхозпродукции и удобрений при помощи Организации Объединенных Наций пока не наблюдается. Как добавили в дипведомстве, «под разговоры об угрозах голода и глобальной продовольственной безопасности фактически обслуживаются коммерческие заказы украинцев».