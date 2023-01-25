Лифты Otis в РФ станут «Метеорами» с талисманом из советского мультфильма «Шайбу! Шайбу!»

Многопрофильный холдинг S8 Capital, который купил все российские активы американского производителя лифтов Otis Elevator Company, с 27 января начнет выпускать продукцию под новой торговой маркой «Метеор». Об этом сообщил генеральный директор компании «Метеор Лифт» Игорь Майоров, написала газета «Известия».

Майоров пояснил, что в «Метеор Лифт» бывшее российское подразделение Otis Worldwide Corporation переименовали 23 декабря 2022 года.

По словам гендиректора компании «Метеор Лифт», новое название «Метеор» для лифтов выбрали из 400 вариантов. В то же время заместитель главы S8 Capital Екатерина Тутон рассказала изданию РБК, что один из игроков команды «Метеор» из цикла советских мультфильмов, в который входит в том числе лента «Шайбу! Шайбу!», стал талисманом компании «Метеор Лифт».

«Метеор Лифт» выкупил права на использование образа у «Союзмультфильма». Сумму сделки Тутон не назвала, сказав лишь, что она «очень значительной».

Американская Otis поставила на паузу выполнение новых заказов в России в марте 2022 года. 27 июля стало известно, что производитель подъемного оборудования договорился о продаже бизнеса в России холдингу S8 Capital, принадлежащему Армену Саркисяну.