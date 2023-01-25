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Лавров заявил, что на саммите БРИКС в августе обсудят создание собственной валюты альянса

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

На саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) в конце августа 2023 года обсудят вопрос создания собственной валюты в рамках объединения. Об этом написал ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД России Сергея Лаврова.

На этой неделе президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе совместной пресс-конференции с президентом Аргентины Альберто Фернандесом озвучил об идее создания единых валют объединения БРИКС и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), чтобы использовать ее при взаиморасчетах.

На прошлой неделе министр иностранных дел Южно-Африканской Республики Наледи Пандор заявила, что БРИКС ищет альтернативу доллару для платежей, так как для бедных стран доминирование американской валюты является невыгодным.

В первой половине января посол Джакарты в Москве Хосе Антонио Морато Таварес рассказал, что в правительстве Индонезии идет дискуссия относительно возможного вступления страны в БРИКС.

В конце декабря профессор политологии Атлантического университета во Флориде Роберт Рабил высказал мнение, согласно которому кризис на Украине ослабил позиции американского доллара и повлиял на роли государств на мировой арене.

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