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Минфин США позволил Тринидаду и Тобаго добывать газ в водах Венесуэлы вопреки санкциям

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Ivan Alvarado/Reuters

Министерство финансов США выдало лицензию Тринидаду и Тобаго на разработку крупного газового месторождения в территориальных водах находящейся под американскими санкциями Венесуэлы. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение источника в американской администрации.

Собеседник издания уточнил, что Вашингтон разрешил Порт-оф-Спейну возобновить деловые контакты с находящейся под санкциями США венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA по газовому месторождению Dragon.

В то же время, по словам источника, Каракасу не разрешили получать какие-либо денежные выплаты от этого проекта, все остальные американские ограничения сохранятся.

Исключение сделали после обсуждения ситуации между вице-президентом США Камалой Харрис и лидерами стран Карибского бассейна. Последние настаивали на смягчении рестрикций ради обеспечения энергетической безопасности региона и снижения зависимость от энергоресурсов из других стран, включая Россию.

По данным Reuters, PDVSA более 10 лет нашла запасы в объеме 119 млрд кубометров природного газа на месторождении Dragon, расположенном рядом с границей Венесуэлы и Тринидада и Тобаго. Разработку не запустили из-за отсутствия денег и партнеров, а также из-за американских ограничений.

В первой половине декабря пресс-служба нефтегазового НОВАТЭКа сообщила, что компания открыла крупное газовое месторождение на Гыдане в размере 52 млрд кубометров.

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