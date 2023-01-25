«Лукойл» отреагировал на данные о тайных поставках топлива для ВСУ из Болгарии

«Лукойл» в ответ на сообщения о возможных поставках через посредников топлива для ВСУ, произведенного на НПЗ компании в Болгарии, заявил, что что не поставлял в 2022 году продукцию на Украину с завода в Бургасе или по иным каналам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Лукойл», в связи с новой волной спекулятивных публикаций в СМИ, еще раз заявляет, что не имеет контрактов и не поставлял в 2022 году свою продукцию в Украину с завода в Бургасе (Болгария) или через какие-либо иные каналы», – говорится в сообщении.

Там отметили, что это также было опровергнуто представителем посольства России в Болгарии.

Ранее mk.ru опубликовал материал, в котором, по словам источников, говорилось о поставке топлива для украинских танков через цепочку фирм-посредников с болгарского завода «Лукойла».

18 января экс-министр финансов Болгарии заявил о тайных поставках топлива, произведенного на нефтеперерабатывающем заводе НПЗ «Лукойл нефтохим Бургас» ВСУ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам по безопасности и противодействию коррупции, а также по энергетике изучить информацию о поставках ВСУ топлива, произведенного на НПЗ компании «Лукойл».