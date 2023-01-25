Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Лукойл» отреагировал на данные о тайных поставках топлива для ВСУ из Болгарии

«Лукойл» опроверг заявления о поставках топлива для ВСУ с НПЗ компании в Болгарии

close
100%
Sergei Karpukhin/Reuters

«Лукойл» в ответ на сообщения о возможных поставках через посредников топлива для ВСУ, произведенного на НПЗ компании в Болгарии, заявил, что что не поставлял в 2022 году продукцию на Украину с завода в Бургасе или по иным каналам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Лукойл», в связи с новой волной спекулятивных публикаций в СМИ, еще раз заявляет, что не имеет контрактов и не поставлял в 2022 году свою продукцию в Украину с завода в Бургасе (Болгария) или через какие-либо иные каналы», – говорится в сообщении.

Там отметили, что это также было опровергнуто представителем посольства России в Болгарии.

Ранее mk.ru опубликовал материал, в котором, по словам источников, говорилось о поставке топлива для украинских танков через цепочку фирм-посредников с болгарского завода «Лукойла».

18 января экс-министр финансов Болгарии заявил о тайных поставках топлива, произведенного на нефтеперерабатывающем заводе НПЗ «Лукойл нефтохим Бургас» ВСУ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думским комитетам по безопасности и противодействию коррупции, а также по энергетике изучить информацию о поставках ВСУ топлива, произведенного на НПЗ компании «Лукойл».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть