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Dünya: соглашение Турции и Болгарии по газу вызвало беспокойство у энергогигантов Евросоюза

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Stoyan Nenov/Reuters

Соглашение о сотрудничестве в области природного газа, заключенное между Турцией и Болгарией, вызвало настороженную реакцию в Европе. В Европейской федерации торговцев энергией (EFET) указали на риски возможной дискриминации потребителей топлива, пишет обозреватель турецкой газеты Dünya Керим Улькер.

Данное соглашение подразумевает транспортировку газа из Турции в Болгарию в объеме около 1,5 млрд кубометров в год. При этом срок сделки составит 13 лет, уточняется в заметке.

«В письме (Европейской комиссии — «Газета.Ru») EFET говорится, что условия соглашения, подписанного между Bulgargaz и вертикально интегрированной турецкой газовой компанией «BOTAŞ», создадут неоптимальные рыночные условия для других лицензированных газораспределителей», — говорится в материале.

EFET объединяет более 130 членов, в том числе энергетические компании Verbund, GDF Suez, EFD, Engie, E.ON, RWE, EWE, ENI, Edison, Enel, Iberdrola, BP, ExxonMobil, ConocoPhilips, Total, Shell. Руководство альянса также направило письмо касательно собственных опасений в связи с подписанным соглашением болгарскому государственному поставщику Bulgargaz, заключается в статье.

5 января глава Министерства энергетики (Минэнерго) Турции Фатих Донмез заявил, что при необходимых условиях турецкая сторона сможет поставлять газ через Болгарию в третьи страны. В рамках контракта речь идет о 20 млрд кубометров газа.

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