Глава Wintershall Dea: «Газпром» снял €2 млрд со счетов наших совместных предприятий

Российский энергохолдинг «Газпром» снял со счетов своих совместных предприятий с германской нефтегазовой компанией Wintershall Dea почти €2 млрд наличными. Таким образом, монополист фактически «опустошил» совместные счета компании, приводит слова исполнительного директора Wintershall Dea Марио Мерена газета Financial Times.

«Главный исполнительный директор Wintershall Dea Марио Мерен сообщил, что «Газпром» взял под свой контроль совместные предприятия немецкой компании в Сибири и опустошил их общие банковские счета. Почти 2 миллиарда евро наличных денег Wintershall исчезли. «Газпром» «очистил» счета трех своих совместных предприятий по добыче газа и нефти», — говорится в материале.

Wintershall Dea является крупнейшей в Европе компанией по добыче нефти и газа. На континенте концерн ведет свою деятельность в Норвегии и Германии. До последнего времени компания также была представлена и на российском рынке, однако в начале 2023 года руководство приняло решение покинуть страну из-за международных санкций.

Кроме того, Wintershall была в числе акционеров проекта «Северный поток — 2» и владела 15,5% акций наряду с другими европейскими нефтегазовыми гигантами. Компания также участвовала в разработке Южно-Русского месторождения и участков ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

17 января финансовый агрегатор Finanzen.net сообщил, что германский концерн BASF понес убытки в 2022 году в размере €1,4 млрд из-за обесценивания активов в России. В основном потери произошли из-за обесценивания активов дочерней компании BASF Wintershall Dea на €5,4 млрд.