Италия захотела расширить сотрудничество с Ливией ради замещения газа из России

Италия решила расширить договоренности по поставкам газа со странами Северной Африки, в частности с Ливией, чтобы заместить топливо из России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Италия делает ставку на Ливию, где Eni и местная NOC собираются подписать контракт о добыче до 8,7 млрд кубометров в год на шельфе. Также было подписано соглашение о строительстве нового газопровода Galsi из североафриканского Алжира. Прежде Россия поставляла в Италию до 40% от всего импорта газа, Рим намерен полностью заместить эти объемы к 2025 году.

В публикации отметили, что в 2022 году крупнейшим поставщиком газа в Италию стал Алжир. При этом после окончания строительство газопровода Galsi поставки в Италию вырастут с 22 млрд кубометров по итогам прошлого года до 35 млрд кубометров уже в 2030 году. Ливия же, в перспективе, может нарастить поставки газа с 2 млрд до 9 млрд кубометров в год.

По словам Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, Ливия может нарастить поставки газа в Италию, так как в последние годы внутреннее потребление страны составляло около 9 млрд кубометров, и еще 3 млрд кубометров было необходимо для закачки газа в пласт, чтобы поддерживать нужное давление на месторождениях нефти. Однако есть определенные проблемы, которые касаются технической составляющей и тлеющего военного конфликта в регионе.

23 января глава ведущей национальной нефтегазовой итальянской группы Eni Клаудио Дескалци назвал сроки полного отказа Италии от природного газа из России. По его словам, это произойдет зимой 2024-2025 года. Говоря о перспективах обнуления поставок газа из России в Италию, нефтяник отметил, что он настроен «положительно».