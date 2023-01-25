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Более 20 регионов РФ повысили энерготариф для бизнеса выше предельного уровня в начале года

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В начале 2023 года сразу 21 регион России повысил сетевой тариф для бизнеса в среднем на 10-20%, что превысило предельный уровень индексации по стране. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитической компании Time2Save.

Тарифы на передачу электроэнергии для бизнеса в 21 регионе РФ выросли выше общероссийского предельного уровня в 9%. Регуляторы этих регионов увеличили одноставочные тарифы более чем на 10,5% по отношению к июлю—ноябрю 2022 года. При этом самый большой рост произошел в Мордовии, где цены поднялись на 20%, отметили в публикации.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что регионы и раньше повышали тарифы для бизнеса, однако в этом году число таки решений выросло в три раза. При этом регионы решили сделать это из-за инфляции и высокой длительности ожидания пересмотра тарифов. Вследствие этого растет доплата бизнеса за снижение тарифов для населения.

Аналитики посчитали, что объем перекрестного субсидирования сразу в 20 регионах вырос на 18%, до 95 млрд рублей. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что будут анализировать информацию о тарифах и пока не могут подтвердить уровень перекрестного субсидирования в 95 млрд рублей. При этом в «Сообществе потребителей энергии» указали на оставление без тщательного анализа запросов монополий по тарифам. Из-за этого нагрузка на экономику может расти.

В начале ноября «Коммерсантъ», ссылаясь на мониторинг конечных цен на электроэнергию для малого и среднего бизнеса (МСБ), подготовленный Ассоциацией предприятий солнечной энергетики (АСЭ) писал, что малому и среднему бизнесу в России стало выгодно использовать возобновляемые источники энергии (ВИЭ) на фоне роста цен на электроэнергию, что снизило их окупаемость.

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