Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кредитную СберКарту признали лучшей в России

close
100%
Пресс-служба Сбера

Сбер получил премию Frank Credit Cards Award 2022 в двух номинациях. Кредитная СберКарта победила в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов», а СберБанк Онлайн признали «Самым удобным мобильным приложением для держателей кредитных карт», сообщает пресс-служба премии.

Исследование показало, что из всех кредитных продуктов в 2022 году кредитные карты показали прирост портфеля — с 2 до 2,4 трлн рублей.

Аналитики Frank RG исследовали продуктовые линейки 24 банков, на которые приходится 97,4% рынка. Специалисты проанализировали тарифы и условия по 209 кредитным картам, опросили 2 тыс. активных пользователей кредитных карт и 20 экспертов рынка, а также оформили более 40 банковских продуктов по принципу тайного покупателя.

«Мы рады, что Frank RG в очередной раз высоко оценил наши карточные продукты: это говорит о том, что они пользуются признанием не только у клиентов, но и у экспертов», — отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

Эксперты Frank RG особо отметили функциональность СберБанк Онлайн по информированию по кредитной карте и управлению ею, присудив мобильному приложению Сбера победу в номинации «Самое удобное мобильное приложение для держателей кредитных карт».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть