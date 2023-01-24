Кредитную СберКарту признали лучшей в России

Сбер получил премию Frank Credit Cards Award 2022 в двух номинациях. Кредитная СберКарта победила в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов», а СберБанк Онлайн признали «Самым удобным мобильным приложением для держателей кредитных карт», сообщает пресс-служба премии.

Исследование показало, что из всех кредитных продуктов в 2022 году кредитные карты показали прирост портфеля — с 2 до 2,4 трлн рублей.

Аналитики Frank RG исследовали продуктовые линейки 24 банков, на которые приходится 97,4% рынка. Специалисты проанализировали тарифы и условия по 209 кредитным картам, опросили 2 тыс. активных пользователей кредитных карт и 20 экспертов рынка, а также оформили более 40 банковских продуктов по принципу тайного покупателя.

«Мы рады, что Frank RG в очередной раз высоко оценил наши карточные продукты: это говорит о том, что они пользуются признанием не только у клиентов, но и у экспертов», — отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

Эксперты Frank RG особо отметили функциональность СберБанк Онлайн по информированию по кредитной карте и управлению ею, присудив мобильному приложению Сбера победу в номинации «Самое удобное мобильное приложение для держателей кредитных карт».