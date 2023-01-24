Reuters: жители Венгрии из-за роста цен на бензин начали покупать его в соседних странах

Агентство Reuters выяснило, что жители Венгрии начали покупать бензин в соседних странах – Словакии и Румынии. Венгры из-за резкого роста цен на топливо пересекают границу и заправляют свои автомобили на в Румынии и Словакии. Там стоимость бензина «значительно ниже», уточняет агентство.

Автор статьи ссылается на комментарии венгров, которые пересекают границу, чтобы сэкономить на бензине.

В материале говорится, что в Венгрии стоимость одного литра дизельного топливо составляет около 1,74 евро, а в Словакии – на 0,05 евро дешевле, то есть 1,619 евро. При этом разница в ценах на бензин немного ниже.

В статье не озвучиваются объемы закупок венграми бензина в соседних государствах. Правительство Венгрии воздержалось от комментариев.

Как ранее сообщало агентство «Прайм» со ссылкой на главного аналитика чешской компании Finlord Бориса Томчиака, Болгария и Чехия сейчас продают самое дешевое дизельное топливо в Европе. Там средняя цена одного литра — $1,64 и $1,7 соответственно. При этом в Германии средняя стоимость литра дизеля составляет $2,6. Итальянский дизель сейчас стоит $2,09 за литр. Самые высокие цены на это топливо — во Франции ($2,11 за литр).